Magyarpolányból indul egy szakrális tanösvény, amelynek állomásain különböző fafajtákkal lehet megismerkedni. A bükkfa is előkelő helyet foglal el a tanösvény állomásai között. A magyarpolányi erdő tanösvényének egyik tábláján, amit a többivel együtt a helyi turisztikai központ telepített, a fáról közölték: egyetemes szimbólum, a folyamatos változás, a megújulás, a növekedés, a tudás szimbóluma. Néphagyományokban, népmesékben, mitológiában és világvallásokban őrzött szent jelkép. A világ különböző részein élő emberi kultúrák esszenciális alkotóeleme, mint életfa, világfa, lélekfa, égig érő fa, sámánfa, burkusfa, boldoganyafa képében. A fa a növényvilág koronás királya, energetikája összeköti a földet az éggel. Jelenlétével tanít, erőterének rezgésével szelíden segít és gyógyít. Minden fa egyéniség, ahogy minden ember is az.

A bükkfák magassága a 30-40 métert is elérheti

A bükkfáról a BfNP kiemelte, a bükkfafélék családjának névadó nemzetsége, 8-10 fajjal rendelkezik. Régies elnevezése: bikk vagy bikkfa. Az északi mérsékelt öv lombhullató erdeiben elterjedt nemzetség a közönséges bükk. Magyarország középhegységeiben 550 méter fölötti magasságban meghatározó fa, a páradús északi, északkeleti oldalakat kedveli. A Közép-Európában igen elterjedt és népszerű fafajtát német területeken a lombhullató fák királynőjének is nevezik. Magas, hengeres koronájú oszlopokként állnak erdeinkben, gyakran gótikus templom benyomását idézik fel, míg a magányosan álló fák szabályos gömb alakúvá fejlődnek, törzsük ezüstös-szürke és sima. A fák magassága a 30-40 métert is elérheti, az ágmentes testhossza akár 15-20 méter magas is lehet. Hazánkban több helyen is már védelem alatt állnak. Védett például a Bükk hegységben az Őserdő rezervátum, a Tátika-hegyi ősbükkös, a Vétyemi ősbükkös és a Soproni-hegységben az Asztalfői bükkös is. A matuzsálemi kort is megérheti az év fája.

A bükkfák a tölgyfákhoz hasonlóan több száz évet is megélhetnek, óriási méreteket ölthetnek. Magyarországon a legnagyobb bükkfák Veszprém vármegyében találhatók. Így például Tés, Sáska, és Úrkút közelében található bükkfák csaknem 300 évesek lehetnek és a törzsük körmérete 600-700 centiméteres.

Az egyik legsokoldalúbban felhasználható, jól alakítható keményfa

A bútoripar talán legkeresettebb fája, tömörfa alkatrészek mellett a bükkből rendkívül szilárd, értékes rétegelt lemezek gyárthatók. Bükkfából készíthetők a legegészségesebb háztartási eszközök, például edények, kanalak, kefék. Szívósságát, rugalmasságát felhasználják sportszerek, például bordásfal, szerszámnyelek, élelmiszerhordók gyártásához.

Fotó: Balaton-felvidéki Nemzeti Park/Facebook

Termése, a háromélű kupacsba zárt, négy kopáccsal nyitható bükkmakk ehető, és magas zsírtartalmának köszönhetően kiváló étolaj préselhető belőle és 10 évig sem avasodik meg. Fogyasztása viszont nagy mennyiségben nem javasolt, mivel erősen mérgező anyagot, úgynevezett fagint tartalmaz, amely azonban hő hatására elbomlik. Így forrázva, pirítva, már biztonsággal ehető.

A bükkfa gyógyhatásai

A friss tavaszi, zsenge levelei kiváló saláta alapanyagok. A bükkfa gyógyhatásait elsősorban a bőrgyógyászatban használják, levelei csillapítják a fejfájást. A kérge, levele, termése sokféle betegséget gyógyít külsőleg alkalmazva, vagy elfogyasztva: teája enyhíti a lázat, a gyomor túlsavasodását, a bélpanaszokat, a fogfájást, és leküzdi a légúti fertőzéseket. A bükkfakéreg lázcsillapító, köhögéscsillapító és köptető hatású. A főzetéből készült borogatás, vagy a kenőcs gyógyítja a fekélyeket, a gyulladásokat, a megduzzadt ízületeket, a máj, a vakbél, a hasnyálmirigy problémáit, és a bőrbetegségeket is. A frissen szedett levelek segítenek a szemen képződött árpa esetén. A pikkelysömör, a reuma, a köszvény hatásos ellenszere, a belőle készült borogatás, vagy kenőcs, illetve a hajhullást is megállítja. Rügyelixírje a vesék és az emésztőrendszer gyógyulásához is életerőt nyújt, segít megszabadulni a parazitáktól, és gyulladásoktól, alapos öntisztításra készteti az egész szervezetet.

Az immunrendszert erősíti. Segíti a tiszta gondolkodás és látásminőség javulását. Pszichológiai vizsgálatok bizonyították, ha bükkfaerdőben sétálunk, feltöltődünk energiával, életkedvvel. A bükkfa kiemel a búskomorságból, visszaadja jókedvünket, erősít, frissít, felemel a testi-lelki elesettségből. Vérkeringési zavarok, túlzott stresszérzékenység esetén érdemes minél több időt bükkfák közelében tartózkodni. Segíti az önbizalmunk, az önmagunkba vetett hitünk erősödését, szívünk megtisztulását, az egészséges önszeretetet, ami mások szeretetének az alapja is. Kitartásra, céltudatosságra ösztönöz, segít gyakorlatiasabbá válni. A jólét szimbóluma. A görög mitológiában a főisten, Zeusz szent fája volt, a tölgy mellett. A hagyomány szerint az ősi kelta és ógermán rúnákat, illetve feliratokat is főleg bükkfára rótták. Leírások szerint Fagus, azaz Bükk ősi kelta faisten volt, elsősorban az ókori Gallia és a Pireneusok területén.