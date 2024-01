Fotóinkat a Balaton környékén és Veszprémben készítettük, egyik-másik alkotás bizonyára sokaknak ismerős. Például az Egyetem utcában, a színházkertben, Jutaspusztán álltak-állnak ezek a remekművek. Egy részüket eltüntették, mások ma is láthatók. A Btk. mindenesetre ezt a „műfajt” a rongálás kategóriába sorolja, az elkövetőt nem csupán pénzbírsággal, de szabadságvesztéssel is sújthatják, a graffitizés tehát egyértelműen illegális. Viszont lehet szabadon művelni, még díjat is nyerhet az ügyes kezű alkotó, hiszen hirdetnek néha graffitiversenyeket, ahol kiélheti magát, akinek ehhez van kedve.

Napjainkban úgy tűnik, lecsengőben van a graffiti, már nem olyan nagy szám, mint egykor volt. Azonban a településeket, utcákat járva nem nehéz rábukkanni ma sem régebbi alkotásokra. A balatonalmádi aluljáró szerencsére már komolyabb műfajoknak ad teret, és Veszprémben is jóval kevesebb van, mondhatni alig látható már. De van! És a legdurvábbak a vasúti járművek, melyek ugye máshol is megfordulnak az országban. E tekintetben egyébként tágabb környékünkön Horvátország magasan vezet.

De hogy érdekességgel is szolgáljunk, bemutatunk egy bizonyos szintet jócskán megütő, valóban fantáziát megmozgató alkotást, egy kakukktojást, ami készítőjének fantáziáját is bizonyára megmozgatta.