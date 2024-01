Szilveszterkor kilencedik alkalommal rendezték meg a hagyományos jelmezes szilveszteri futást és távgyaloglást, melyre a résztvevők a művelődési ház előtti téren gyülekeztek. – Az eseményen 2024 méteres táv teljesítése volt a cél, amit biciklin, gyalogosan, lóháton, futva, de akár babakocsival is teljesíteni lehetett. A távot minden további szilveszteren újabb egy-egy méterrel növeljük, hogy a hossza megegyezzen a következő év számával – tájékoztatott Kaptur József polgármester.

Kaptur József (balról) átadja a díjakat

Forrás: önkormányzat

Most versenyt is hirdettek ugyanezen az útvonalon, gyermek, serdülő, felnőtt és szenior női és férfi kategóriában. A kategóriák legjobb három helyezettje oklevél- és éremdíjazásban részesült, illetve minden befutó egyedi érmet kapott. A legjobb gyerek- és felnőttjelmezeket külön jutalmazták. Fontos volt, hogy a résztvevők rénszarvasos vagy télapós sipkákba, jelmezekbe öltözzenek, ezzel is fokozva a kellemes időben amúgy is jó hangulatot, amihez forró tea és némi forralt bor is hozzájárult. A beérkezettek eredménytől függetlenül tombolajegyet kaptak, a tombolán értékes ajándékokat sorsoltak ki, továbbá ez alkalommal a Mogyoróshegy Vadásztársaság jóvoltából egy tál finom vadpörkölttel is kedveskedtek azoknak, akik teljesítették a távot.