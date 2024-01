A szakember kiemelte, a hideg időjárás nemcsak az embereket, hanem a kutyákat is megviseli, ráadásul a fagy ugyanúgy rizikófaktor az összes gyulladásos, átfázásos betegségre, tehát nagyon fontos, hogy nekik is megteremtsük azokat a körülményeket, amiket maguknak is biztosítanánk.

– Egészen más kategóriába esik ilyen szempontból egy kis tacskó vagy egy rövid szőrű, rövid lábú kutyus. Ezek a fajták gyakorlatilag folyamatosan ki vannak téve a hideg hatásainak, és ez olyan szempontból is veszélyes számukra, hogy akár egy lehűlés is néhány órán belül végzetes lehet – mondta az állatorvos. – Egy hosszú szőrű kutyának, például bernáthegyinek ezek a körülmények nem annyira szokatlanok, sőt, kifejezetten jól érzi magát ilyenkor, viszont ez esetben is nagyon fontos, hogy a pihenéséhez megfelelő körülményeket biztosítsunk. Az étel lehetőleg meleg vagy melegített táplálék legyen, amennyiben tápot adunk, akkor mellé nagyon fontos, hogy a víz vagy akár a leves egy kicsit melegebb legyen. Soha ne hagyjunk előtte jéghideg vizet, mert ha azt próbálja meginni, akkor nagyon súlyos garat- vagy gyomorgyulladás, emésztőszervi probléma alakulhatnak ki belőle. Ráadásul, ha befagy, nem tud inni, abból viszont további vese- vagy keringési problémák is lehetnek.

Lázár Attila azokkal a négylábúakkal kapcsolatban, amelyek a házban, lakásban élnek, azt mondta, az esetek többségében maguk szabályozzák, hogy mikor akarnak kimenni könnyíteni magukon.

– Sok páciens azt meséli, hogy inkább ki se dugják az orrukat ebben a hidegben a kutyák. A megfelelő ritmust ugyanúgy meg kell tartani, tehát séta azért legyen, de csak rövidítve, annak érdekében, hogy ne vesszen el a szobatisztaság. Ami nagyon fontos, hogy a szobakutyáknak a benti klíma ilyenkor nagyon megfelelő, de ahogy kimennek, mindenképpen fel kell öltöztetni őket. Ez a rövid és a hosszú szőrű kutyára egyaránt igaz.

Az állatorvos elmondta, gyakran találkoznak ilyenkor megfázással, amikor egyik pillanatról a másikra súlyos köhögés, nehézlégzés, nyelési problémák, akár hányinger jelentkezik a kutyánál, a gazdik érthető módon nagyon megijednek, mérgezést, fertőzést sejtenek a háttérben. Ilyenkor az esetek legnagyobb részében pusztán az történik, hogy ahogy ugatnak, hideg levegőt szívnak be, az egész garat, illetve a gége rettentően átfázik, begyullad, és emiatt vannak ezek a tünetek, tehát nem kell megijedni, csak megfelelően kell kezelni.