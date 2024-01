Több mint negyven tenyésztő hozta el bírálatra állatait. Pintér József Zsolt, a pápai egyesület vezetője elmondta, a koronavírus-járvány és a madárinfluenza miatt 2019 után most tudtak csak ismét összejönni a tenyésztők Pápán, ami az állatok minőségén és az érdeklődésen is érzékelhető volt, hiszen nagyon jó bírálatok születtek és sokan látogattak el a helyszínre.

– A kisállattenyésztés minden szegmensét érintette a mostani rendezvény, nagyon sok tenyésztő számos különböző fajtájú galambját hozta el erre a két napra. Volt 300 galambunk, 18 tyúkunk, 14 nyulunk, emellett fácánokat, kis-és nagypapagájokat, pintyeket is láthatott a nagyérdemű. Pápa mellett Győrből, Kemenesmagasiból, Sümegről, Székesfehérvárról is érkeztek tenyésztők, úgy gondolom, nagyon színvonalas volt a kiállítás, az állatok mind kondícióban, mind minőségben sokat fejlődtek az elmúlt évekhez képest. A bemutató egyik különlegességei a bucharai dobos fajtájú galambok voltak, melyeknek az az érdekessége, hogy anatómiai adottságaik miatt emberi segítség nélkül nem tudnának fennmaradni, de különleges hangokat adnak ki, és jellemzőjük az is, hogy nehezen szaporodnak – fogalmazott az egyesület vezetője.