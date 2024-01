Fotós felhívásunkra olvasónk olyan képet is küldött, amelyen a márkói Séd-patak zuhogója látható. Ezt 2020 januárjában kapta lencsevégre, 2022 májusában pedig egy olyan fényképet is készített Márkón, amelyen együtt látható a Szent Márk-templom és a kálvária kápolnája, amelyek légvonalban körülbelül 850 méterre vannak egymástól. A kép háttere is lenyűgöző.

Fotó: olvasó

Elvarázsolta önöket egy hely kiránduláskor? Küldjék el! A túráikon készült kedvenc képeiket továbbra is várjuk, de ha nehéz is, jól válogassanak! Azt kérjük, hogy csak egy-két nagyon különleges fotót válasszanak ki. A képeket a [email protected] postafiókba várjuk. Kérjük, azt mindenképp írják bele az e-mailbe, hogy hol és mikor készült a fotó, ki készítette. Azt is jelezzék, hol laknak, és hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a fotó megjelenjen a Napló felületein. A részletek felhívásunkban olvashatóak el.