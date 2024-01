A nagy érdeklődésre való tekintettel január 20-21-én ismét nyílt napokat tart a Folly Arborétum. Szombaton és vasárnap a környező települések lakói ezúttal is ingyenesen csodálhatják meg a téli kertet. A belépéshez csupán a lakcímkártya felmutatása szükséges, így látogatók díjmentesen léphetnek be az arborétumba, ha lakhelyük irányítószáma 8251 és 8319 közé esik. A vendégeket extra kedvezménnyel is várják ezen a két napon. A környékbeli látogatók egy belépőjegy áráért egész éves díjtalan belépést és egyéb kedvezményeket biztosító törzskártyát vásárolhatnak. Emellett egész hétvégén Vince-napi borkóstolóval várják az érdeklődőket. Január 20-án szombaton 12.30-kor évindító kerti sétával kezdődik a program, 14.30-kor a téli szabadulószoba, 17 órakor a kerti sétával egybekötött fényfestés szerepel a programban.