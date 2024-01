A jeges bakonyi szépségek közé tartozik, hogy befagyott a hegység legnagyobb vízesésének felső része a Római-fürdő elnevezésű szurdokban, alatta csobog a víz. Cseszneken viszont az Aranyos-patakban csak elvétve találtunk jeget, csak pár jégszoknyát, ami ráfagyott a vízbe belelógó növényi szárakra. Ezeket nevezik jégtündéreknek.

Elsétáltunk a Kőmosó-szurdok bejáratát jelző sziklatömbök felé is, de a függőleges kőfalak között is csordogált egyik kőmedencéből a másikba a víz. Igaz, a sziklákra néhol jégfodrokat fagyasztott a dermesztő hideg. Ez a hely mindig gyönyörű, de ilyenkor a nedves, síkos ösvényeken a szokásosnál is jobban kell vigyázni, nem is mentünk el azokra a részekre, ahol elkeskenyednek és csak egy óvatlan mozdulaton múlik, hogy a mélységbe csússzon az ember. Viszont azon a réten, ahonnan jól látszik a cseszneki vár, a földre hullott leveleken és a kis növényeken jégrajzolatokra leltünk. Ezeket is megmutatja képgalériánk. Mi jó darabig igyekeztünk kiolvasni a fagyott ábrák üzenetét.