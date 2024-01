Eljött az új esztendő első hétvégéje, már ha Újév napját, a múlt hétfőt nem számítjuk. Most, hogy ezeket a sorokat írom, szinte a tavasz kacsingat be az ablakon, annyira kellemes, mondhatni, a szabadba hívogat az időjárás, akár kertészkedni is lenne kedvem. Az esztendő első hetét sok helyen még pihenéssel töltötték, így ez a hétvége egyben az igazi nagyüzem előtti utolsó is, ráadásul az előttünk álló hidegebb időszak kezdete. Egy darabig megint beköszönt majd a tél, ahogy január közepén általában tenni szokta. Mit tegyenek, akik ráérnek ezen az utolsó enyhe szombaton? Javaslom, vágjanak bele egy kiruccanásba vagy csak jó kis sétába, ha kedvük és idejük megengedi. Ki tudja, mikor lesznek megint ilyen enyhe napjaink?

Benkő Péter

[email protected]