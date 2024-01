Új év, új motiváció, új lendület. Hányszor, de hányszor hallottuk már az unalomig ismételt kliséket: idén lefogyok, többet mozgok, egészségesebben élek. Az új esztendő második hetének első napján vagyunk. Statisztikák szerint az egyik legnépszerűbb újévi fogadalom a testmozgással kapcsolatos, és az is tendenciának mondható, hogy sajnos az emberek döntő többsége hamar feladja korábban tett ígéretét. Saját magunknak tett fogadalmainkat a fogyással, mozgással kapcsolatban akkor tudjuk betartani, ha kitartóan, előre meghatározott terv mentén haladva, reális célokat kitűzve küzdünk meg a kilókkal. Természetesen, ha van rá lehetőség, érdemes szakember segítségét is kérni. A lényeg, hogy – még ha csak kicsit is, de – mozogjunk, mert mi más lenne fontosabb az egészségünknél?