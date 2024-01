Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága a napokban megszavazta, és amennyiben az Európai Parlament jóváhagyja, akkor jöhet a génpiszkálás az Európai Unióban is. Ezt most génmódosítás helyett génszerkesztésnek nevezik, és azt mondják, hogy a növényekben végrehajtott változtatások nemcsak géneljárással, hanem hagyományos nemesítéssel, illetve a természetben is kialakulhatnak, csupán hosszabb idő alatt. Aha. Fából vaskarika. Ráadásul számtalan tapasztalatból kiindulva egy szavukat sem hiszem el. Az van, hogy miközben mindenki Ukrajnára, Izraelre figyel, éppen most nyomják le a szemetet a torkunkon. Ráadásul a világ megmentőjének szerepében tetszelegve, ami a cinizmusnak ritkán látható példája. És ez ellen az egyes tagállamok sem emelhetnek vétót.

Hegyi Zoltán

