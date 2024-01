Szűk húsz perccel később a parkolóban úgy állok meg, hogy ne kelljen majd hazafelé sorban állni. Egy mellényes parkolós munkatárs a hüvelykujját mutatja, visszaintek, miközben elámulok a szomszédos hulladékudvaron: mosógép, varrógép, autók, mindenféle halott technika végstádiumban, de katonásan összegyűjtve.

Ön mondja az árat, és megbeszéljük! – kiabál az egyik árus. Senki sem hiszi. Közelebb megyek, hátha. Jön is egy hölgy. Háttal áll, nem látom, mit mutat és mond, viszont az eladó jót nevet a bemondott összegen. Mégis megállapodnak, egy éjjeliszekrényt cipel haza a vele érkező férfi. A fehér furgonok most nincsenek annyian, mint amikor legutóbb, nyáron jártam itt, a nagy dobozok azonban egytől egyig ,,jártak", fűtöttek és pöfékeltek. Ugyan ki akarna megfagyni? Össze is húzom a nyakamon a sálat, megmasszírozom a kezemet, pedig kesztyű védi.