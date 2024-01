Az ajkai városi kórház történetét bemutató kötetet – amely az Ajkai Századok honismereti gyűjteményben jelent meg 2022-ben – Tilhof Endre állította össze. Ebben az írásban szerepel a következő rész.

„Az 1974. év jelentős eseménye, hogy a Városi Kórház 57 dolgozója természetjáró-, kispályás labdarúgás-, kézilabda-, röplabda-, kosárlabda és tekeszakosztályt alakít Kórház Sportegyesület néven. Később női kispályás labdarúgó-, női röplabda-, vízilabda-szakosztályt is működtetnek. (Egyes szakosztályok azonban fokozatosan, csendben megszűnnek, csak a természetjáró marad 'életben'.)

A sok fiatal (orvos, egészségügyi szakdolgozó és műszaki dolgozó) szívesen vett részt valamilyen sporttevékenységben. A természetjárók csoportosan szerveztek túrákat, amely erősítette a kórházi közösség kialakulását. Ez a folyamat indította el a sportszervezet létrehozását. A gyakorlati feladatok végrehajtásában és a dokumentumok összeállításában Mag Éva vett részt. Ünnepélyes közgyűlést tartottak 1974 februárjában. Az elnöki feladatot dr. Kassai László vállalta el. A természetjárók a városi programokat is elindították a Sportfelügyelőség keretében. Ilyen volt a Fiatalok Tájékozódási Túraversenye március 15-én Csingerben, Kankalin-túra a Cuha völgyében és a Novemberi Emléktúra. Minden hónapban volt nyílt túra is, amely hozzájárult ahhoz, hogy más túracsoportok is létrejöjjenek. 1974-ben szükségessé vált túravezetők képzése, amely még abban évben elindult és azután kétévente ismétlődött. A gyalogos szakág később kiegészült kerékpáros, majd vízi oktatással és vizsgával, amely az MTSZ irányelvei alapján zajlott le.

A kispályás labdarúgók két csapattal részt vettek a városi bajnokságban. A kórház kertjének felső részén labdarúgópályát építettek önkéntes munkában. Az elnöki feladatot akkor már Kelemen István vette át. Őt követte Horváth János és Becsei József. Közben megnyílt az uszoda, és a lelkesebbek kijártak vízilabdázni. Az intézmény dolgozói több sportágban próbálkoztak a város életében részt venni, de ezek 1-2 év után már nem működtek. Ahogy idősödött a korosztály, úgy csökkent az aktivitás. A kispályás labdarúgók bírták legtovább. Mintegy 25-30 évig rendszeresen részt vettek a városi bajnokságban.

A természetjárás képes volt megújulni. 1979-ben elkezdték a jelzésfestést Csingerben. Az ő munkájuk volt a parkerdő területén lévő turistautak kialakítása és karbantartása. Az ajkai vasútállomásról 10 alkalommal indult különvonat Felső-Csingerbe. Ehhez a MÁV állomásfőnökének aktív hozzájárulása kellett. Közben új túraforma alakult ki, amely egyéni túrázókat vonta be az egész országban. Az Ajkai Kórház Se tagjai is több alkalommal szerveztek a városban működő természetjáró egyesületekkel közösen teljesítménytúrákat. Ilyen volt az évente ismétlődő Zöldtúra, Padtól Padig, Kutyával a Bakonyba és Gyere fel a Sárcsi-kútra program. Átmenetileg besegítettek a Nagy László Emléktúra és a Kapolcsi Völgytúra rendezőinek. A túracsapat tagjai bejárták az egész országot. A gyalogosan teljesíthető Országos Kéktúra mellet a Vízi Nagy-Kör és a Mosoni Dunán való evezés nagyon jó nyári programot nyújtott, de szinte minden hét végén voltak kirándulások a környéken. A Szent György-hegyen lévő Kaán Károly-turistaházat hosszú időn keresztül közösen működtették a kórház gazdasági osztályával. Ez a szálláshely lehetőséget teremtett a Balaton-felvidék megismerésére.

2007 után már életkoruk miatt sokan nem jöttek a túrákra. A régiek próbáltak rövidebb és könnyebb túrákat szervezni, és így az evezések is elmaradtak. A kórházban sokan nyugdíjba mentek, mások más munkahelyet kerestek és így előtérbe került a megmaradó tagok családtagjainak igénye. Voltak már városi belépők is. Az ajkai kórház többszöri átszervezése miatt már nem volt információs tábla az épületben és hely sem a közgyűlések megtartására. Ezután már új elnök folytatta (Kemenes-Dürgő Ágnes Sarolta) a kisebb tagság szervezését. Ebben az időben kaptak segítséget az Egészségügyi Nyugdíjas Klubtól, akik beléptek az egyesületbe. Ezután kerültek előtérbe a kulturális túrák. Közösen ismerkednek már a megye és a Dunántúl eldugott kincseivel. Ebben a munkában nagy segítséget jelentett Németh Zsuzsanna klubvezető, túravezető.

Az Ajkai Kórház Se egy kis szervezet, amely mindvégig a szabadidősportot fogta össze. Sokáig a városi sportfelügyelőség keretén belül működött. Ajkán az utóbbi időben már csak a versenysport támogatása és a hozzá csatlakozó utánpótlás-nevelés kapott figyelmet. Ennek ellenére az egyesület tagja maradt a Magyar Természtjáró Szövetségnek (MTSZ) és a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetségnek (VMTSZ) is. Ezek az ernyőszervezetek számos kitüntetésben részesítették az egyesületet és annak aktív tagjait."

Az alapító tagok közül már csak néhányan vannak. Németh Zsuzsanna és Mag Éva azon munkálkodik, hogy 2024-ben minden az ötvenéves jubileum jegyében történjen. Februárban emlékeztetik a valamikori tagokat, hogy ünnepi év van az egyesület életében. Áprilisban ünnepi közgyűlés lesz, ahol minden szakág bemutatkozhat a tevékenységével. A kirándulások alkalmával egy-egy helyet meglátogatnak, ami az ötven év alatt is célpont volt.

Az alapítástól mindvégig a gyakorlati tevékenységemmel segítettem az egyesület munkáját. Fontosnak tartom, hogy a természetjárás közösségi feladatai mellett a szépségét is népszerűsítsem, ezért vállalom a kulturális túrák szervezését és vezetését.

Mag Éva