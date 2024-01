Karácsonyfa a kecskéknek? Nem ördögtől való. Szeretik, kimondottan jóízűen falatozzák, nekik ez csemege. A pénzesgyőri Ördöglakat Kisgazdaság ezért fogadott el pár fenyőt, amikor a környékbeli termelőnek megmaradt a karácsony előtti árusításból néhány, amit már kivágott. Az új évben is kapott hasonló felajánlásokat a kecskéket is tartó Simoncsics Gábor, azoktól, akik leszedték a karácsonyfájukat.

Megérkezett a kecskecsemege – Simoncsics Gábor az ajándékba kapott fenyőfákat feldarabolva tette állatai elé

Nemrégiben Zircen, amikor ott volt dolga, át tudott venni egyet. Hálás ezért, de azt nem tudja vállalni, hogy házhoz megy az ünnepek után szerepvesztett fenyőkért több településre. Az nem érné meg és nem is lenne környezetbarát, az autózás üzemanyag-használata következtében. Ezért a kistermelő azt javasolja azoknak, akiknek gondot jelent az ünnepek után a lakásukban már feleslegessé vált fenyő elhelyezése, vagy csak fontos nekik, hogy az hova kerül, hogy falujukban, közelükben kérdezzenek meg kecsketartókat, áfonyatermesztőket, jól jön-e nekik, ha elviszik hozzájuk vagy találkozni tudnak velük.

Fotó: Ördöglakat Kisgazdaság

Az fontos, hogy ilyenkor a karácsonyfát minden dísztől, kampótól, zsinegtől meg kell szabadítani, mert különben árthat a szakállas kérődzőknek – hívta fel a figyelmet erre Árgyelán Alexandra, a kisgazdaság másik vezetője. Ha már teljesen elszáradt, az összes tűlevelét lehullatta, akkor sem ízlik már a kecskéknek. Az áfonyát termesztőknek azért lehet szükségük rá, mert apróra darabolva mulcsnak használhatják, ami kissé savanyítja a talajt.

Fotó: Ördöglakat Kisgazdaság

Alexandra szerint jó példák ezek arra a körforgásra, amit a természet védelmében és a saját hasznunkra megvalósíthatunk. Elmondta, hogy a zirci piacra, ahol árusítani szoktak, a törzsvevők elhozzák nekik a megmaradt, kiszáradt kenyeret, összeszedik az ilyesmit szomszédaiktól is, sőt még a tojáshéjat is. Ezeket is a szép szarvat növesztő jószágaiknak adják.