A műsorban szó esik róla: nem minden környezetvédőben teljes az öröm emiatt. Ugyanis jó, ha arra ösztönözik az embereket, hogy a szemetet oda tegyék, ahova kell, és szétválogatva, de a legfontosabb az lenne, hogy kevesebb szemetet termeljenek. Lehet, hogy erre is jó lesz az új rendszer, de ezt még nem tudni. Az viszont igaz, hogy az újrahasznosítás bármennyire is jól hangzik, drága és nagy a környezetterhelő lábnyoma. Zita beszélt a visszaváltásokkal kapcsolatos leggyakoribb tévhitekről – nem lesznek drágábbak az italok, csak a betétdíjjal, de az visszajár; csak a többször használatos, egyedi palackot kell ott visszaváltani, ahol vették; a gyümölcsleves, a tejesdobozok is visszaválthatóak lesznek; továbbra is szükség lesz a szelektív gyűjtőszigetekre és a házhoz kiadott szelektív edényekre az egyéb műanyag- és papírhulladékok miatt. A palackokon kis logókat lesz érdemes figyelni; a visszaváltás miatt nem szabad összenyomni, laposra taposni a palackokat, dobozokat. Lesznek automata repontok, kisebb forgalmú helyeken pedig kézi visszaváltással találkozhatnak a vásárlók.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.