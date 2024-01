Pedig a jégtáblák ma is megvannak, csak másfajta halmazállapotban. Ha ez azt jelenti, hogy közeleg a tavasz, a vadkacsák – amúgy is korán költenek – talán már az új fészek helyét keresik. De valószínűbb, hogy csupán úszkálnak, bogarásznak egy jót. Ki tudja, még az is lehet, beáll a Balaton, bár sem a jelek, sem az előrejelzések nem utalnak nagy hidegre, a hosszú távú előrejelzésekben nem szerepelnek nappali mínuszok. A káptalanfüredi nagy strand vizében egy gácsér, s mögötte egy tojó sütkérezik a délutáni napfényben. Ők nem a neten böngészik, mégis annál jobban érzik a tavasz közeledtét.