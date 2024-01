Közvetlenül a 71-es számú út mentén, a Szent Erzsébet ligetben hozták létre a Kézfogás Európa Szoborparkot, ahol hazai és külföldi művészek alkotásai láthatók. Nonfiguratív térplasztikákkal is találkozhat a látogató a közel hatvan művészeti alkotás között. A park létrehozóinak célja, hogy minden európai ország képviselve legyen a szoborparkban egy-egy kültéri alkotással, így várhatóan újabb művek is helyet kapnak az ősfáiról is nevezetes parkban.

Fotó: Szabó Judit/zaol.hu

Forrás: zaol.hu