– Mint minden évben, most is egy nagyon jó rendezvény volt Jégpályák Éjszakája, sokan jöttek egész nap hozzánk – újságolta lapunknak Máhl Krisztián, a Veszprémi Jégsport Egyesület elnöke, szakmai igazgatója.

– Ez most idén picit másként volt, hiszen volt egy mérkőzés is, ami a napot kettéválasztotta. A női csapat játszott a Linz-cel egy osztrák bajnoki mérkőzést, ám előtte és utána is nagyon sokan voltak. Este pedig a jégdiszkó ismét hatalmas sikert aratott.

Elmondta azt is, alapvetően mindig vannak, akik kimennek korizni, ám a mostanihoz hasonló rendezvények, illetve az, hogy Veszprémben, Füreden, és a vármegye több pontján koripályák vannak nyitva, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy minél többen megszeressék a korcsolyázást.

– Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy az a munka, amit az óvodás, és iskolás korcsolyázással végzünk most már nagyon hosszú évek óta ingyenesen hozzuk évente 500-600 gyerekeket korcsolyázni, azért előbb-utóbb lecsapódik – mutatott rá a szakember. – Ezt látjuk a mindennapokban is, hiszen nem lesz mindenki jégkorongozó, de mivel megtanítjuk a gyerekeket korcsolyázni, bátrabban el tudnak jönni.