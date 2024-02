– Volt egyszer egy nagyon csinos, fiatal közjegyző, fiatal felesége spanyolnáthában halt meg. Ő ottmaradt ötéves kisfiával özvegyen. Szülei jómódban éltek, támogatták a fiukat mindenben, de nem nézték jó szemmel, hogy a csinos fiatalember kissé kicsapongó életet kezdett élni. A család kinézett neki új feleségként egy gazdag özvegyet, akit a következő megyebálon akartak bemutatni fiuknak. Közölték is a döntésüket, hogy a fiatal özvegy lila ruhában lesz és a bálon majd találkoznak. Nagyapám el is ment a bálba, kereste a lila ruhás nőt, látott is egy szépséges fiatal hölgyet, lila ruhában. Annak rendje és módja szerint felkérte táncolni. Aztán még egyszer táncoltak együtt, mert első látásra szerelembe estek. A csattanó csak az, hogy nem a gazdag özvegybe szeretett bele nagyapám, hanem egy kevésbé jómódú patikus szépséges lányába. Ennek ellenére elvette feleségül, igazi szerelmi házasság volt az övék. Ebből a házasságból született édesanyám. Olvasva talán kissé sziruposnak tűnik a történet, pedig igaz – írta felhívásunk nyomán a szerkesztőségünknek elküldött levelében Varjas Sándorné, aki kétlaki életet él férjével immár 56 éve. Idejüket Pest és Balatonfüred között osztják meg. Olvasónk nagyszüleinek története tényleg meseszerű, Hamupipőkéét kenterbe veri.

