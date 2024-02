Pite és Vacak, azaz a polányi pulipár nemrégiben járt az ajkai csónakázótónál Fotó: olvasó

Pite és Vacak hétvégéjét nemrégiben az elmélkedés, a csend pillanatai jellemezték, már ahogy ez tőlük telt. „Ismét eltelt egy hét, s végre újra zavartalanul együtt tölthettünk a gazdikkal néhány boldog órát. Most az esős időjárás miatt a hétvége valójában egy röpke napra zsugorodott, sajnos. Mi, a pulinemzetség tagjai ugyanis nem szeretjük az esőt, a nedves bundát, az egyéb vízi szörnyűségeket, általában. Láttunk már furi, a tengerben futkározó, úszó pulikat, de ilyenkor mindig értetlenül álltunk az esemény előtt. De tudjuk, mi is, csakúgy, mint az ember, mindannyian egyediek vagyunk: egyéniségek, különlegesek. Nincs köztünk két egyforma. Így hát belefér a sokszínűség a pulik családjába is.

Számunkra az esős vasárnap csakis a bekuckózásról szólhatott. Kétszer kéredzkedtünk be a gazdik melegébe, s mindkétszer sikeresen bent is maradtunk velük, s ez a bent szundizás egy egész napot átölelt. A szombat azonban mozgalmasan telt. A délelőtt egy rövidebb ajkai és magyarpolányi, a délután azonban hosszabb, vármegyéken átívelő túrát hozott, közben gyönyörködhettünk az ébredő természet csodáiban.

A polányi kálváriánál Fotó: olvasó

Az autókázás elmondhatatlan öröm számunkra, imádjuk: egy órán át élvezhettük ezt az andalító, boldogító programot, majd egy kellemes séta után ott találtuk magunkat a zalaszántói Emberi jogok parkjában álló Béke sztúpánál, melynek alapvető célja: árasszon mindent átható, békeszerető gondolkodást az egész világba.

A sztúpánál Fotó: olvasó

Ezzel a gondolattal kívánunk mindenkinek boldog, békés hetet! Szeretettel: Pite, Vacak" – írta nevükben Dávid Barbara.