Téltemető és hóvirág teszi szebbé a zirci kerteket Fotók: olvasó

„Udvarunkban, kertünkben most virítanak a pompás hóvirágok (Galanthus elwesii) és több helyen mellettük a csillagos téltemető (Eranthis hyemalis). Ezek a hóvirágok – szemben az erdei rokonaikkal, a kikeleti hóvirágokkal (Galanthus nivalis) – nem védettek. A védettek eszmei értéke tízezer forint szálanként. Mindkettő, a hóvirág és a téltemető is jól szaporíthatók tőosztással, ezt tesszük mi is évek óta sikerrel. A hangyák szintén előszeretettel hurcolják szét az érett magvaikat, és ezekből is újak növekednek. Kertészetekben lehet még nem védett hóvirág hagymáihoz hozzájutni. Fontos: mindkettő virágfajta mérgező!