Büszkén mutatott egy, az első világháborút is megjárt tartót, amelyben felül a papír, alul a dohány volt. Az öngyújtók közül a legrégebbi a múlt század elejéről való. A nappaliban az egyik polcon több puska áll. Mint megtudtuk, lőni egyikkel sem lehet, cigaretta meggyújtására szolgálnak. A cigarettát jó messzire kell tartani, a gyújtóláng ugyanis akár fél méter hosszú is lehet. A legkisebb öngyújtó akkora, mint egy félbevágott cigaretta. Teljes készletek is vannak, cigarettatartó, hamutartó és öngyújtó. A delfint és a farkast szépen kidolgozott dísznek nézi mindenki, amíg meg nem tudja, hogy más funkciója is van. A másikon ott az Eiffel-torony.

Fotó: Gyarmati László

Az ókori Egyiptom rajongói is találhatnak sok érdekeset. Gravírozott fáraófejek mellett egy nagy, férfimaroknyi öngyújtót három fáraófej vesz körbe. A súlya sem kevés, egy doboz cigaretta meggyújtása felér egy súlyzós edzéssel. A focirajongóknak is jut látnivaló, focicsukából, labdából is jönne a tűz, ha meg lennének töltve gázzal. Vonat- és ágyúforma is van, szépen kidolgozott, méretében is figyelemre méltó. Ezeket biztos, hogy használat után senki sem teszi véletlenül zsebre. Az öngyújtókészítők is haladnak a korral, van már mobiltelefon formájú is.

Fotó: Gyarmati László

A gyűjtemény minden darabja egyedi, nincs köztük bármely trafikban beszerezhető fajta. Sok munka, utánajárás és persze szerencse is kellett ahhoz, hogy így összeálljon. Kovács József elmondta, hogy a használtcikk-kereskedőknél talált sok mindent. Az egyik kocsija épp Ajkán robbant le, és ő segített neki eljutni a szerelőhöz. Köszönetként hamarosan érkezett egy csomag, tele öngyújtóval. Máskor a gyermekei már kinőtt, nem használt ruháit adta cserébe. A darabokat rendszeresen javítja, tisztítja, van több működőképes is. Mint elmondta, használatban nincsenek, ő maga negyven éve nem gyújtott rá.