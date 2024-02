Pribék István tréner, a jegesmedvék alapítója, vezetője azt mondta, nagyon fontos, hogy a közösség ne csak az edzőteremben és a balatoni strandokon, a hideg vizes fürdőzéskor találkozzon, hanem máskor is, ami még jobban összehozza az embereket, ugyanis ilyenkor többen elhozzák családjukat is. Ezért szervezett már korábban és ezúttal is bakonyi elvonulást, illetve tábort, amikor együtt kirándulnak, túráznak, többször együtt főznek, speciális kádakban, jeges vízben fürdőznek.

A jegesmedvék egy csoportja egy korábbi bakonyi elvonuláson

Fotó: Kovács Erika /Napló

Mindez kiváló alkalom a találkozásra, beszélgetésekre, a csapatépítésre. István ezúttal is gondoskodott a szezonális és lokális ennivalóról is, hogy az a helyi és környékbeli termelőktől, gazdaságokból származzon, és természetes legyen az összetevője. Beszélt a csoportnak az életmódváltásról, valamint az időablakos étkezésről is, miszerint nyolc órán belül étkezzünk, a nap többi részében pedig semmit ne együnk. Figyeljünk az élelmiszer összetételére, érdemes mellőzni a finomított szénhidrátokat, a cukrot, valamint a lisztet.