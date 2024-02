Az idei téli szezonban nagyobb számban vannak jelen a madarak a viszonylagos hidegebb tél miatt. Az alföldi adatok nyilván messze elmaradnak egyedszámokban, de közel negyven bagoly eddig négy településen van jelen. Továbbá a sok elszórt hely egy szép mennyiséget ad erről a területről. Persze mindig felmerül a kérdés, hogy számtalan helyre nem tudtam még eljutni, így vannak fehér foltok.

Fotó: Ifj. Vasuta Gábor

Sajnálatos módon több helyről kivágták a több évtizedes örökzöld fákat. Az egyes helyeken fellelhető baglyokat a fák alatt található köpetmennyiségből lehet nagyjából megbecsülni, de én azt a módszert alkalmazom, hogy megvárom szürkületben a kirepülésüket, és egy erre alkalmas megfigyelő pontról megszámlálom őket, bár ez is adott helytől függően nem mindig tükröz pontos példányszámot. Szembetűnő a telelőfák változása is. Egyre több helyen lelem meg az erdei füleseket olyan fákon, amelyre borostyán fut fel. A Dunántúlon három vármegye területén száznegyvenhét, hellyel-közel rendszeresen használt telelőhelyet ismerek. Akadnak érdekes helyszínek is, tavaly nyáron Vas vármegyében egy Domonkos-rendi kolostor udvarán álló tiszafán, egy teljesen zárt épület viszonylag kis alapterületű helyén leltem meg a baglyokat. A helyszínt idén visszaellenőrizve szép számú telelőcsoport fogadott a területen. Azokon a településeken, amelyeken viszonylagos elhagyatottság van, sok esetben jelen vannak a baglyok. Egyre több helyen lelek régi gyümölcsösben is nappalozó helyeket, a legelsőt még a kilencvenes években Abony-Sashalom dűlőben találtam. Az erdei fülesbagoly nagy hasznot hoz a mezőgazdaságnak, főképp egyik leggyakoribb zsákmányának, a mezei pocoknak az elfogyasztásával. Magyarországon védett madárfaj, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.