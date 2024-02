Felhőmutatványok ragadták meg képzeletünket a zirci Hosszúréten Fotó: Rimányi Zita

A Hosszúrétre érdemes gyakran kimenni, akár fagyos, akár napsütéses időben. Amikor arra jártunk, a Cuháról is készíthettünk volna fotókat, de ezúttal a felhőmutatványok ragadták meg képzeletünket, ugyanis a kondenzcsíkok is azok, a fizikusok szerint. Ők elemzik is megjelenésüket, mi csak megcsodáltuk az így létrejött rajzolatokat, ábrákat.