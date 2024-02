A vitamindús étkezés jegyében figyelhetünk arra, hogy tápanyagokban kellőképp gazdag legyen, amit otthon magunknak készítünk és a családnak tálalunk. A háziasszonyok ezzel is sokat tehetnek szeretteikért. Somogyi Tamás mesterszakács, a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolájának és Kollégiumának vendéglátás-oktatója ehhez adott tippeket és bakonyi ízeket ajánlott. Először eloszlatta azt a tévhitet, hogy ha azt mondjuk, vitamin, akkor elsősorban gyümölcsre kell gondolnunk. A zöldségek még értékesebbek a tápanyagdús étkezés szempontjából. Akár a káposztafélék. S nem feledkezhetünk meg a halakról, a tojásfogyasztás előnyeiről, bizonyosfajta tejtermékekről. A húsokból is többféle tápanyaghoz juthatunk. Persze a gyümölcsökben is van vitamin, de ezeknek többnyire magas a cukortartalmuk.

Somogyi Tamás mesterszakács: Négy-öt óránál rövidebb idő alatt nincs jó húsleves. Sokáig főzöm, nem sürgetem, többször leszűröm, pelenkán vagy gézlapon át is, hogy tényleg kristálytiszta legyen, s akkor igazán gyönyörű, ha kétszáz forintos nagyságú zsírkarikák úszkálnak a tetején Fotó: Nagy Lajos

Kis forrázás, majd vajon átforgatás

Szakértőnk szerint érdemes a szezonálisan a szűkebb környezetünkben elérhető alapanyagokat használnunk a konyhában, így is változatossá tehetjük étkezésünket. Rendelkezésünkre állnak a gyökérzöldségek, a cékla, bővelkednek vitaminokban, akárcsak a gombák, a karfiol, a brokkoli. Ezeket mind belecsempészhetjük a mindennapi étkezésünkbe. Azért, hogy minél laktatóbbak, egészségesek legyenek, figyeljünk arra, hogy hosszú hőhatásnak ne tegyük ki a zöldségeket. „Nem szabad félni attól, ha egy picit roppanós a zöldség. Nyugodtan, bátran meg lehet próbálni, hogy elég akár csak egy forrázás után egy pici vajon átforgatni egy serpenyőben, és szenzációs köretet tudunk tenni az asztalra. Lehet, hogy a gyerekek először ódzkodni fognak tőle, hogy fú, hát ez nyers, meg ropog, de idővel biztos rájönnek, hogy finom, ha megkóstolják" – állítja Somogyi Tamás.

Fűszereket magunk is száríthatunk. Jóleshet az is, ha a frissen reszelt gyömbért tojássárgájával, mézzel összekeverjük. Frissen reszelve a leghatásosabb a gyömbér, de a csípős íze miatt belefőzhetjük sütőtökből, édesburgonyából készülő krémlevesbe Fotó: Nagy Lajos

Reggelente királykodhatunk

A reggeli étkezések lennének a legfontosabbak szakértőnk szerint, de úgy véli, az is jó, ha a délutáni falatozáskor, uzsonnakor kerül elő zöldség, gyümölcs. Pár gerezd alma pici mézzel kis dióval összeforgatva, és kész is a saláta. Hétvégente pedig, amikor kicsit lelassulhatunk, még inkább vitaminban gazdag ételek kerülhetnek az asztalra, akár egy ráérős villásreggeli során, ami jó testnek és léleknek. A főtt céklát felkockázhatjuk, mellé almát, narancsot, mandarint tehetünk, és észre sem vesszük, hogy jóízűen erősítjük az immunrendszerünket. A mesterszakács szinte kifogyhatatlan az ilyen ötletekből, a bakonyi ízekből. Szerinte érdemes piacra járni, helyi zöldséget, gyümölcsöt beszerezni. Fűszereket magunknak száríthatunk. Jóleshet az is, ha a frissen reszelt gyömbért tojássárgájával, mézzel összekeverjük.