A napokban pedig fel is festették az érkező (személy)autók parkolóhelyeit is, és azt is, hogy hová nem ildomos parkolni.

Az új aszfaltréteg és az igényes felfestés boldog autóst eredményez Fotó: Juhász-Léhi István

Nem túlzás azt állítani, hogy nagyon jó az összkép, a vendégek kulturáltan használják a helyet, ami ráadásul díjtalan.