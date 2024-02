Pribék István elmondta: nagyon fontosnak tekinti, hogy a közösség ne csak az edzőteremben és a balatoni strandokon, a hideg vizes fürdőzéskor találkozzon, hanem máskor is, ami még jobban összehozza az embereket. Ezért szervezett már korábban is bakonyi elvonulást, illetve tábort, amikor együtt kirándultak, túráztak, többször együtt főztek, speciális kádakban, jeges vízben fürdőztek. Mindez kiváló alkalom a találkozásra, beszélgetésekre, a csapatépítésre. István ezúttal is gondoskodott a szezonális és lokális ennivalóról is, hogy az a helyi és környékbeli termelőktől, gazdaságokból származzon, és természetes legyen az összetevője. Eszerint szerezte be az élelmiszereket.

Elvonultak a kristálytiszta levegőjű, gyönyörű Bakonyba a Balatoni Jegesmedvék hétvégén, hogy a természetben mozduljanak ki komfortzónájukból Fotó: Kovács Erika

A kitűnő és jókedélyű közösség rendkívül tartalmas programokon vehetett részt, így például egy kiadós és tempós túrán a lenyűgöző Bakonyban, amelyen többen is kutyáikkal együtt vettek részt, és sokan rácsodálkoztak a Bakony páratlan szépségére, természeti értékeire. Szerepelt a bakonyi elvonulás programjai között vezetett speciális légzés, edzés, szaunázás, lehetett lazulni a meleg vízzel teli dézsában és egy kiadós fürdőzésen a hideg vizes kerti medencében.