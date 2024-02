Bakonyi elvonulás. Önmagában is csodát rejt mindkét szó. Pribék István tréner, a Balatoni Jegesmedvék alapítója és vezetője ismét megszervezi a tábort valahol a Bakonyban ezen a hétvégén. A résztvevők a korábbinál már jóval többen vannak, és az egész országból érkeznek a különleges elvonulásra. A táborban nem megszokott programok várják az embereket, lesz túrázás könnyű ruházatban – elvégre hidegtűrő emberekről van szó, akik a téli Balatonban csobbannak –, sor kerül fürdőzésre is jeges vizű, speciális kádakban, lehet hallani előadást az életmódváltásról, a helyes étkezésről, a sportos életről. A tréner arra is ügyel, hogy helyi és környékbeli alapanyagokból, az évszaknak megfelelő ételt fogyasszanak. Az biztos, vasárnap estére lelkileg és fizikailag mindenki feltöltődik, erősebb, fittebb lesz.