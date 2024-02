A szuperhősök jelmeze már kevésbé keresett, királynak még beöltöznek a gyerekek az óvodában, ha nincs meghatározva számukra olyan tematika, amibe ez nem fér bele Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Gyakran okoz fejtörést, hogy milyen jelmezbe bújjon a gyerek, mi az, amit szeretne, amit a szülő be tud szerezni vagy el tud készíteni. Ma már a jelmezkölcsönzők is segítenek a választásban. A tapolcai Sajtkukac játszóház jelmezkölcsönzőjében a tulajdonos, Németh Attiláné azt mondja, hogy mint minden évben, úgy idén szintén divatja van a különféle jelmezeknek is.

A klasszikus maskarák mellett mindig az éppen aktuális mesehősök, filmszereplők adnak ötletet. Sokszor pedig az óvoda vagy az iskola egész csoportja egy tematikát választ, azon belül kell eldönteniük a gyerekeknek, hogy konkrétan milyen jelmezt öltenek. Egyre gyakoribb, hogy készen szerzik be a ruhát és a kiegészítőt a szülők, az üzletekben és az interneten egyaránt sokfélét kapnak olcsón. Ritka ma már, hogy otthon készítik el a jelmezt, és az szintén csak elvétve fordul elő, hogy a felnőttek beöltözzenek – mondta a kölcsönző tulajdonosa, Németh Attiláné Bajnóczi Melinda.