,,Ismét elrohant egy hét, nyomában robogott szélsebesen a hétvége, de a minket megillető avargyűjtő, bundatelítő túra – ha csak rövidke is – nem maradhatott el. Idő szűkében a közelbe indultunk: a Somló hegy várához baktattunk fel. Lógattuk is a nyelvünket kitartóan a csúcsra érve. Meglepetés csudiajtót is találtunk, ami nagyon tetszett nekünk. Leültünk, s azon morfondíroztunk: vajon bemenjünk-e. Végül kihagytuk ezt a kalandot, s ennek egészen egyszerű oka volt: nem találtuk a helyzet kulcsát. De nem szomorkodtunk, rohantunk tovább, hogy mihamarabb bevehessük a várat.