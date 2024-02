A Vámosi Lencse- és Hurkafesztiválon láthatta Veszprém vármegyében első alkalommal a nagyközönség a Magyar Honvédség 55 tonnás Pz2000-es harckocsiját, amit katonák mutattak be, és kérdésekre is készségesen válaszoltak az érdeklődőknek. A fesztiválon szombaton mi is ott jártunk, és videóztunk is.