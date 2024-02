A télűző zajos-maskarás felvonulás a várnál ért véget a lovas farsanggal, amit kulturális műsor és a kiszebábégetés követett. A lovasok idén is jobbnál jobb jelmezekbe öltöztek, akik között idén – kivételesen – nem hirdettek győztest. A nap folyamán a lovagteremben rendezték meg második alkalommal a társasjátéknap programjait, este pedig bálba mehettek az emberek.

– Nagyszerű a hangulat, parádés a társaság, ami nem is csoda, hiszen a nagyvázsonyi lovas társadalom egy olyan csapat, akik összetartóak, ráadásul nemcsak a hátas lovasokról beszélünk, hanem fogatos gazdákról is – nyilatkozta Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere a helyszínen. Mint az elmondta, a rendezvény alapgondolata közel egy évtizedes, és a lovas egyesülettől származik, az eseményt azóta minden évben megtartják.

– A mostani rövid farsangi időszak miatt minden településen vannak programok, de ahhoz képest, hogy ilyen programbőség van a környéken, szép számban jöttünk össze – értékelt a település első embere. – Ez az ünnep is arról szól, hogy a gazdatársadalmat, a jószágtartó társadalmat erősíteni kell, és mindent meg kell tenni, hogy ez a közösség, ez a foglalkozás és a falusi élet fennmaradjon. Ne lakópark legyen a falu, hanem olyan hely, ahol kakasszó, lónyerítés és tehénbőgés van. Nálunk ez mind van, és hozzá még jókedv is – hangsúlyozta Fábry Szabolcs.

Elhangzott az is, hogy ez már a második év a vár átadása óta, így nem is meglepő, hogy annak szomszédságában van a rendezvény, ahol más mellett társasjátéknappal, játszótérrel, verklissel is fokozták az utánozhatatlan hangulatot.