Az elmúlt évtizedekben országszerte számtalan télűző, tavaszköszöntő néphagyomány éledt újjá, a Bán Aladár-iskola közössége immár tizedik alkalommal szervezte meg vidám, télűző programját.

– Több alkalommal is jártak diákjaink a Moha községben rendezett tikverőzésen, ami szintén egy vidám, a farsangi időszak végén megrendezett hagyományos program. Tíz évvel ezelőtt aztán úgy döntöttünk, hogy saját rendezvény szervezésébe fogunk. A télűző felvonulásunkat a városrészben élők is szívesen fogadták, sokan biztatják a gyermekeket, s be is állnak a menetbe, amikor körbemennek tanulóink a lakótelepen. A nebulók is nagy kedvvel készülnek a programra, jelmezeket készítenek, minden évben nagyon várják a télűző rendezvényt – mondta el kérdésünkre Molnárné Nátrán Piroska, a Bán Aladár-iskola intézményvezető-helyettese.

A vidám menethez idén is csatlakoztak a szülők mellett a városrészben élők is, így mintegy 200 ember sétált körbe a Tési-dombon, hogy hangosan hirdesse: rövidesen vége a télnek. A felvonulás – amelynek biztonságát a Várpalotai Rendőrkapitányság biztosította – végül az iskola udvarán zárult, ahol a negyedik osztályosok által készített, a telet jelképező kiszebáb meggyújtásával, valamint az alkalomhoz illő dalokkal és mondókákkal űzték el a hideg évszakot, s köszöntötték a tavasz közeledtét a résztvevők.

A remélhetőleg sikeres télűzés után az alsós kisdiákokat farsangi mulatságra várták az iskola tornatermében, míg a felsősöknek egy héttel korábban tartották meg a rendezvényt.