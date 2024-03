– Idén már több mint ötven olyan rendezvényt szerveznek a balatoni régió települései, amelyek miatt érdemes elindulniuk a turistáknak. Az eseményeken számos meghökkentő, kreatív megoldással is találkozhatnak a vendégek. Jó példa erre Siófok, ahol 15 méter hosszú szendviccsel várják a turistákat – nyilatkozta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. Hozzátette, a kulturális fesztiválok, egyházi megemlékezések mellett egyre több sportos, az egészséges életmódot népszerűsítő eseményt is szerveznek ebben az időszakban, amelyekre mindenkit várnak.

A legnagyobb sportos eseményt a déli parton szervezik meg. A Siófoki nyuladalom elnevezésű esemény március 29-től április 1-ig tart. Itt nyúlderbi, bűvész show, tojásfadíszítés, tánciskolák előadásai, népi játékok teszik felejthetetlenné az eseményt. Ugyanakkor a legnagyobb érdeklődés a vasárnapi futóversenyt övezi majd, amelyet 2016 óta minden évben megszerveznek. – Húsvétkor már hagyomány nálunk a tojás- és nyúlfutam. Ez egy amatőr verseny kifejezetten a családoknak, hisz a kocogó szülők mellett a gyerekek számára is van rövidebb táv, amit akár rollerrel, görkorcsolyával vagy kisbicajjal is lehet teljesíteni – mondta el Molnár Éva, a Balatuning Egyesület elnöke. Hozzátette, déltől megpróbálják feltálalni a világ legnagyobb tojásos szendvicsét, ami 80 centiméteres kenyerekből lesz összeépítve, tíz sörpadon fut végig, ami azt jelenti, hogy körülbelül 15 méteres lesz. Készülnek teljesen húsmentes, csak tojásos töltelékes és baconos részekkel is, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Akik kerékpárral próbálnak a nyuszi nyomába eredni a Balaton körül, azoknak azt ajánlják, hogy látogassanak el a BalatonBike 365 keszthelyi, balatonföldvári vagy balatonfüredi állomásra, ahol a család minden tagja talál magának olyan kölcsönözhető kerékpárt, amely életkorának megfelelő.

Húsvétkor egyébként Balatonfüredről indul a bringás tojásvadászat is. A gyerekkel is könnyen teljesíthető túraútvonalon öt húsvéti tojást ábrázoló táblát kell lefotóznia annak, aki a játék végén be szeretné zsebelni a húsvéti ajándékokat – tette hozzá Éskovács Péter a Nyitott Balaton akció egyik munkatársa.

Húsvéti események, ahová nagyobb tömeget várnak: Nyuszifül fesztivál, Gyenesdiás (március 29.), Sonka- és kalácsfesztivál, Csopak (március 29-április 1.), Húsvét a Korzón, Zalakaros (március 29-április 1.), Húsvéti kavalkád, Balatonalmádi (március 30.), Húsvéti tojásgurító verseny, Balatonakali (március 31.).