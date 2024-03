Egy tavaly novemberi hírből derült ki, hogy a népesség arányához viszonyítva Magyarországon van a világon a legtöbb kutyatulajdonos: a lakosság 27,57 százaléka. Az MTA-ELTE Lendület Társállat kutatócsoportjának témavezetője, Kubinyi Enikő etológus és Varga György, az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének doktorandusza által végzett reprezentatív felmérés 2022-ben ennél is magasabb számot hozott, 30 százalékot, a pandémia idején pedig 50 százalékot mértek. Feltételezhető, hogy a Covid alatti bezártságot, magányt sokan próbálták kutyával oldani. Ezt igazolhatja, hogy állatmenhelyeknek a zárlat feloldását követően feltűnően megnőtt a forgalmuk, sok kisállattól szabadult így meg a gazdája.

Illusztráció: GettyImages

A KSH adatai szerint Magyarországon a 14 éven aluliak száma alig haladja meg az 1,4 milliót, a hazai háztartásokban tehát egészen biztosan több kutyát nevelnek, mint 14 éven aluli gyermeket. Ez egyébként egész Európára és az Egyesült Államokra is igaz. A felmérések szerint a döntésben az emberek elsődleges szempontja, hogy a feltétel nélküli szeretetet, elfogadást meg lehet kapni az állattól is, miközben annak tartása lényegesen kisebb erőfeszítést, kötöttséget és felelősséget igényel. Sokkal könnyebb gondozni, mint egy gyereket, akkor kell játszani vele, ha a gazdinak kedve van, akit ettől még a kutya ugyanúgy szeret. Kevesebbe kerül, nem hátráltatja az otthoni munkavégzést, és nem kell lemondani az esti programokról. Aki pedig látott már babakocsiban kutyát tolni, annak nem kétséges, hogy az emberek életében miféle pótszert jelenthet.

A szolgáltatók is alkalmazkodnak a kutyatartók igényeihez. Be lehet már vinni az állatot éttermekbe, egyre több szobakiadó is beengedi a lakásába, és az igény megjelent már a szállodákban is. Fabriczki Petra, a Danubius Hotels kommunikációs igazgatójának tájékoztatás szerint az elmúlt években érzékelhetően nőtt azoknak a száma, akik a kutyájukkal közösen szeretnének pihenni, ezért budapesti, győri, büki és balatonfüredi hoteljeik mindegyike állatbarát. A békés együttélés érdekében külön kisállatszabályzatot, úgynevezett pet policyt hoztak létre, amely mindenki – kutyával és kutya nélkül érkező vendég – érdekeit hivatott képviselni. Az állatokat, bizonyos méretszabályt figyelembe véve, térítés ellenében tudják elszállásolni, és igyekeznek olyan szobát biztosítani, melyek burkolta könnyebben takarítható, fertőtleníthető. A felár a fertőtlenítési, takarítási költséget is tartalmazza. Nem tudnak olyan esetről, hogy az ugatás zavarta volna a többi vendéget, azt tapasztalják, hogy a kutyás vendégekre a felkészültség és a fegyelmezettség a jellemző.

Az összkép azonban nem ilyen harmonikus. Sok olyan ember is tart kutyát, akinek nem kellene, mert az életvitelével nem összeegyeztethető, mondja Pongrácz Péter, az ELTE Természettudományi Kara Etológiai Tanszékének oktatója. Régen a nagy családban valaki mindig otthon volt, a kutya nem maradt egyedül, most pedig, amikor a gazda napközben dolgozik és este szórakozik, magányosnak érzi magát. Hányszor hallják a tenyésztők: eddig emeletes házban éltünk, most kertes házba költözünk. Jöhet a kutya. Az emberek azt gondolják: a kert maga a kutyamennyország. Nem igaz, hogy a kertbe kicsapott kutya kitűnően elvan. A gazdája nélkül éppúgy unatkozik, szorong, mint a lakásban, ezért mindent megugat. És jogosan reklamál a szomszéd, ha ez zavarja.

Az ugatás a farkasnak, a sakálnak, a rókának is faji tulajdonsága, magyarázza a szakember, de nem annyira gyakori és változatos náluk, mint a kutyáknál, amelyeknek az idők során ez az előnyük lett. Jelzett, és az emberek felfigyeltek rá: miért dühös ez a kutya? Normális kutya–ember együttélésnél ez nem gond, sőt, vannak olyan fajták, amelyeknek hozzátartozik a munkájukhoz, a tereléshez, a házőrzéshez, és ez nem tűnik el, amikor szobadísz vagy társaslény lesz belőlük. Vagyis nem a kutya a hibás. Valamennyire le lehet szoktatni az ugatásról, arról, hogy ne rohangáljon, tomboljon a kerítés mellett, terápiával megszüntethető az is, hogy ne stresszeljen, ha egyedül van. De olyan nincs, hogy a kutya ne legyen ugatós. E tekintetben még egy fajtán belül is vannak különbségek, de a keverékekről, amelyeket előszeretettel visznek haza manapság az emberek, semmit nem lehet tudni. Kölyök esetén még jószerével azt sem, mekkora lesz, nemhogy milyenek a viselkedésbeli tulajdonságai. Sok a tudatos kutyatartó, de sok a felelőtlen is, akinek megtetszik egy fajta vagy egy kutya, és nem gondolja végig, hogy az elkövetkező tizenkét évben belefér-e az életébe.

Hanthy Kinga