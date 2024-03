Az eseményt Bagyó Sándor elnök vezetésével a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZSZ) biztosította, akik közölték, a reggeli, nem túl barátságos időjárás sem szegte kedvét a Szántód és Tihany között megrendezett verseny indulóinak.

Az 1250 méteres teljes távot 23 úszó, a féltávot 13 ember és az egyharmad távot kilenc versenyző teljesítette. A plusz lehetőségnek meghirdetett minitávokat is többen választották, köztük gyerekek is. A teljes távot teljesítők egy külön komppal érkeztek meg Tihanyból Szántódra, ahol a rajtidejük rögzítése után a vízbe ereszkedve kezdhették meg a versenyzést. Valamennyi úszó jelzőbójával a derekán versenyzett a VMSZSZ mentőhajóinak szoros kíséretében, akik a rendezvényt öt mentőhajóval biztosították. A parton egy nagy melegedősátorral és esetszintű mentőautóval, illetve annak szakszemélyzetével várták a befutókat. A helyszínen a szervezők több visszamelegedési lehetőséget is biztosítottak, például dézsafürdőt, szaunát.