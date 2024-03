A 15 esztendős citromfán bő termés látható még úgy is, hogy nemrég hat gyümölcs lehullott.

Szabó Lajos mutatja a nagyra nőtt termést

Fotó: Tisler Anna

A gazdától megtudtuk, hogy a fa meleg, szélvédett helyen érzi jól magát, a telet a pincében, a kazánhoz közel vészeli át. Tavasszal, amikor az előrejelzés már kellemes hőmérsékletet mutat, felviszik a ház mellé.

Szabó Lajos elmondta, hogy a citromfa sok vizet igényel. A termés, ha megérik, magától leesik. Az ágakon most is több bimbó van, azokból három év múlva lesz fogyasztható gyümölcs. Az otthon termett citrom héja is fogyasztható, így reszelve süteményekbe is kerülhet.