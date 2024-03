Házasságkötése után költözött Iszkázra, és azóta is ott él egészségesen. Cseh József, Iszkáz polgármestere, és Szarka Gyula a Közös Körjegyzőség jegyzője, méltatták Bözsi nénit a 100. születésnapja alkalmából. A jókívánságokat követően Bözsi néni visszaemlékezett arra az időre, amikor elvettek tőlük szinte mindent és elmondta, ha akkoriban annyi segítséget kaphattak volna, mint most a fiatalok, talán tehetősebben élhettek volna. A lábfájdalmai miatt már nem tud kapálni vagy ásni, így a tavaszi munkákban nem tud részt venni, ami gondot okoz neki, de a humora nem hagyta el, a beszélgetések között megjegyezte, hogy ha valami szép legényt meglát, az még mindig megdobogtatja a szívét.

Bordács Gyuláné, Bözsi néni a családja körében ünnepelte a 100. születésnapját

Fotó: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

Bözsi néni egy nagy udvarban élt, ahol rengeteg szárnyas és négylábú vette körül. A család gondoskodott az állatokról és a megtermelt takarmánynövényekről is. Lánya elmesélte, hogy nem volt mindig ilyen békés az életük. Amikor a TSZ-esítés jött, elvették tőlük a földeket és az állatokat is. Férje a TSZ-ben dolgozott fillérekért, amiből alig tudtak megélni. Mégis igyekezett beosztani azt a kevés pénzt. Disznókat hizlalt, és a takarmánynövényeket is gondozta. A munka sosem fogyott el, és mindig talált valami teendőt. Mindemellett nagy gondot fordított arra, hogy a család tagjai valamennyien megfelelően tanuljanak. Azt vallotta, hogy a tudást a Jóisten tudja csak elvenni, amennyiben a tudásra nincs most szükség, majd lesz, és akkor elő lehet azt venni – emlékezett vissza lánya az édesanyja tanítására.