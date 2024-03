Speciális légzőgyakorlat és edzés előzte meg a parton a hideg vizes fürdőzést. A jegesmedvék között ezúttal is voltak „elsőbálozók”, köztük egy fiatal fiú, aki még úszott is a tóban, amit méltán kísért nagy taps. A jegesmedvék fürdőzése valóságos népünnepély volt a parton, az emberek, mások mellett Molnár Judit bizottsági elnök, Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója, Flieg Dóri, a Tourinform Iroda vezetője arról beszélt, hogy a jegesmedvék képviselői ezzel is jelzik, egész évben érdemes felkeresni a Balatont, amelyben lehet fürdőzni és megcsodálni a páratlanul szép természeti környezetet.

Elismeréssel beszélt Bóka István polgármester (jobbra) arról, hogy a nyolcfokos Balatonban fürdenek Pribék István tréner vezetésével a Balatoni Jegesmedvék

Fotó: Kovács Erika / Napló

Az hab volt a tortán, hogy Fehér Péter, a Balaton gin készítője ezzel a jellegzetes itallal lepte meg a parton lévőket, majd Hámori Marcell helyi bártulajdonos, aki nem mellesleg elnyerte a legjobb vidéki bár címet, külön jegesmedvés koktélt készített bodzaízben, friss uborkával, kevés borókabogyóval, majd azt kínálta nagy siker kíséretében.

Hámori Marcell balatonfüredi bártulajdonos koktélt készített a jegesmedvéknek és az érdeklődőknek erre az alkalomra

Fotó: Kovács Erika / Napló

Többen álltak egy helyi bor és pizzaház képviselőinél is, akik friss pogácsát, forró teát tettek az asztalra, ami nagyon jól jött mindenkinek. Az emberek elmondták, a csobbanáson kívül megtekintették a város nevezetességeit is, hiszen Balatonfüred egész évben kínál érdekességeket. Sétáltak a lenyűgöző szépségű Tagore sétányon, ahol nemcsak a vizet, hanem a szobrokat, a Nobel-díjasok emléktábláit is meg lehet nézni, míg a Bodorka Látogatóközpontban közelebbről lehet megismerkedni a Balaton élővilágával. A városban lenyűgöző látványt nyújt a nemrég átadott Kongresszusi Központ, ahol szombaton a fúvósok adtak tavaszköszöntő koncertet. A reformkori városrészben egyebek mellett a Jókai Villa, a Kerektemplom, az Anna Grand Hotel, a festői szépségű Gyógy tér mind-mind különleges látnivalót kínál. Mindemellett számtalan kitűnő étterem, borászat és cukrászda is várja az embereket.

Az emberek elmondták, a csobbanáson kívül megtekintették a város nevezetességeit is, hiszen Balatonfüred egész évben kínál érdekességeket

Fotó: Kovács Erika / Napló

Harsányi Gábor háziorvos szerint, aki egészséges, bátran elkezdheti a hidegfürdőzést, mely erősíti az immunrendszert, így védi az egészséget, elűzi a stresszt és a pihentető alvásban is nagy segítséget nyújt.

Aki egészséges, bátran elkezdheti a hidegfürdőzést, a felkészülés része a speciális légzés is

Fotó: Kovács Erika / Napló