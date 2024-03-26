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Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém vármegye az elmúlt napokban
Születések a megyeszékhelyen március 19–24. között.
Március 19-én: Horváth Nóra, édesanyja: Horváth-Eller Judit; Wittmann Jázmin, édesanyja: Wittmann-Bara Vivien; Horváth Viktória, édesanyja: Horváthné Molnár Angelika.
Március 21-én: Rácz Zsombor Levente, édesanyja: Valler Erzsébet; Csapó Maja Adél, édesanyja: Csapó Edit; Majkó Anikó, édesanyja: Majkóné Ábrahám Anikó; Budavári Miabella, édesanyja: Budavári-Orbán Mercédesz; Kalincsák Lili, édesanyja: Kalincsákné Pápai Sarolta.
Március 22-én: Kulcsár Benjamin, édesanyja: Kulcsár Fanni; Sáfrán Zora Luca, édesanyja: Sáfrán-Mürkl Erika; Pajor Csanád Zsombor, édesanyja: Pajor-Grzybovsky Bianka Anna; Luncz Ádám Tamás, édesanyja: Luncz Emese; Kovács Gréta Anna, édesanyja: Kovács Bettina Karola; Jakus Zoja, édesanyja: Jakus-Szkupi Zsófia; Bodor Csaba, édesanyja: Bodor-Áy Szilvia.
Március 23-án: Tölli Zalán Kadosa, édesanyja: Tölli-Andor Viktória Anna; Nagy Milán, édesanyja: Nagyné Hauck Marianna.
Március 24-én: Mandák Mia, édesanyja: dr. Mandák-Vargha Andrea; Kálmán Benett, édesanyja: Kálmán-Szalai Szilvia.