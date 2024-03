– Keresztanyámnak köszönhetem az első meghatározó gombaélményemet, már gyerekkoromban belekóstolhattam a rántott nagy őzlábgomba ízvilágába. Alaposabban 19 éve kezdtem megismerni a vadon termő fajokat, amikor a Bakonyba kerültem. Weltler Sándor evangélikus lelkész útmutatásával tettem meg az első lépéseket a bakonyi gombák felfedezésében. Szeretem a természetjárást, és az itt élőktől sok mindent tanultam. Amikor pedig a közelben alapfokú gombaismereti tanfolyamot hirdettek, jelentkeztem rá. A terepgyakorlaton az volt a feladat, hogy a kosarunkba szedjünk minél több gombafajt. Olyanokat válogattam, amelyek tetszetősnek, gusztusosnak tűntek. Gombagyűjtés közben szembejött velem egy bácsika, akinek tele volt a táskája gombával. Kiderült, azokból lesz finom pörkölt, az enyémek mind mérgezőek voltak. Helybeliként tudta, mikor hova érdemes menni nyulicáért, azaz sárga rókagombáért, ez a tudás apáról fiúra száll, jó esetben. Én ilyen örökség hiányában, de mégiscsak az édesapám nyomdokaiba lépve, gombaszakellenőri végzettséget is szereztem – mondta el lapunknak Szakos Csaba. Édesanyja ugyanis a hitet oltotta belé, lelkiségét követve lett lelkész, mentálhigiénés szakértő, lelkigondozó, akit a pszichológia is érdekel. Édesapjától a természet szeretetét örökölte, ezért most úgy érzi, emlékét őrizve tovább viheti a tőle kapott útravalót is.

Szakos Csaba evangélikus lelkész gombaszakellenőri végzettséget szerzett Fotó: családi

Egy különleges, új világ tárult fel előtte. Már tudja, hogy minden gombafajt külön-külön meg kell tanulni. Élőhelyüket, morfológiai jegyüket (alaktan) és illatukat meg kell ismerni. Szakos Csaba azt állítja, hogy különleges szövedékeik segítenek a barátságokat is tovább szőni az emberek között. Összehozzák a természetszeretőket, a gyerekeknek kedvet adnak a kiránduláshoz, hasznosak a közösségépítésben. A lelkész szívesen tart gombaszakértőként előadást, ellenőrzi a leszedett erdei és mezei gombákat, túrákat vezet, azokon mesél a gombákról, a csodás teremtett világról. Meggyőződése, hogy nem félni kell a mérgező fajoktól, hanem minél jobban megismerni azokat, hogy elkerülhessük fogyasztásukat. Az ehetők viszont olyan fűszeres ízeket adnak, amiket el se tudnak képzelni, akik nem kóstolták még soha, de a vadon termett és étkezési célra gyűjtött gombát mindig vizsgáltassuk be gombaszakellenőrrel.

A gombászképzés része a terepgyakorlat Fotó: családi

– Mióta rendszeresen készítünk otthon ételeket erdei és mezei gombákból, a vérképem megjavult, pedig a korábbi orvosi kontrollok nem ilyen eredményt állapítottak meg. A Bakony különleges zamatú ajándékai az ehető gombák, de a séta, a mozgás és a természet stresszmentesítő hatása is fontos. Nálunk családi kedvenc lett az ízletes rizike, 75 féle receptet ismerünk elkészítésére, de savanyítani is érdemes. Szintén megkedveltük a gyapjas tintagombát, ami vércukorszint-csökkentő hatásáról ismert. Hamar tintaszerűen elfolyósodik, önemésztés történik, amit régen az íráshoz kihasználtak, és sietős konyhai feldolgozást tesz szükségessé. Mielőbb el kell készíteni és el kell fogyasztani, akárcsak a többi vadon termő gombát. Ezek kalóriatartalma kifejezetten alacsony, és magas vitamin- és ásványianyag-tartalommal bírnak. A gombák egészségre gyakorolt kedvező, sokrétű hatása és az ehető gombakülönlegességek szárítása érdekel mostanában leginkább – árulta el a frissen végzett gombaszakellenőr.