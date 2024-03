Hamarosan kezdődik a fotózás a Mediaworks Hungary Zrt. által indított Tündérszépek országos szépségversenyre. A jelentkezők számára fotós kolléganőnk már adott néhány hasznos tippet, ezúttal pedig abban szeretnénk segíteni az indulókat, hogy a lehető legjobb formában mérethessék meg magukat a mezőnyben. A regionális előválogató április 8-án kezdődik, addig még van idő megfogadni a személyi edző tanácsait a gyors és látványos eredmény eléréséhez.

Karizom formálás + feszesítés

Akár erősíteni, akár vékonyítani, formálni szeretnéd a karod, érdemes hetente legalább 3 alkalommal időt szánnod rá. 10-15 perc is elég hozzá. A közösségi médiában rengeteg jó videó elérhető, például a kar edzés vagy karizom erősítés keresőszavakat beírva. Ha van otthon súlyzód vagy gumiszalagod, akkor használd ezeket, ha nincs, akkor keress eszközök nélkül végezhető gyakorlatokat. Például végezz karhajlításokat a falnál, hasonló módon, mintha fekvőtámaszt csinálnál. Kezdd 3-szor 15 ismétléssel, aztán növeld az ismétlések számát, vagy folytasd a talajon, a klasszikus karhajlítással (közismert nevén fekvőtámasz).

Ha rendszeresen, akár minden nap gyakorolsz, rövid idő alatt fejlődhetsz, és akár a párod vagy a barátnőd is bevonhatod

Forrás: Pixabay illusztráció

Erő és stabilitás: plank gyakorlása

A plank gyakorlat is erősíti a kar és a váll izmait, de még inkább a törzset és a hátat – ez utóbbi nem csak egészségjavító, hanem esztétikailag is fontos, hiszen a fürdőruha vagy a kivágott ruhák közül sok fazon mutat meg kisebb-nagyobb részt a hátadból. Ha rendszeresen, akár minden nap gyakorolsz, rövid idő alatt fejlődhetsz. Akár a párod is bevonhatod, és néhány hetes gyakorlást követen 2-3 percig is végezhetitek közösen, majd lépjetek tovább a nehezített változatokhoz, például az oldalfekvésben, vagy a fordított, csuklótámasszal végzett plankhez.

A fürdőruha vagy a kivágott ruhák közül sok fazon mutat meg kisebb-nagyobb részt a hátadból is, ezért ezt a testrészt is különös gonddal érdemes edzened

Forrás: Pixabay illusztráció

Tartásjavítás evezéssel és törzsemeléssel

A szép tartás eléréséhez a törzs erősítésével a plank gyakorlat sokat segít, emellett érdemes minél több evezést is végezned – ezt akár a köztéri fitnesz parkokban lévő gépeken is rendszeresítheted. Otthon pedig gyakorold hetente többször 15, 20-as ismétlésekkel a hasonfekvésből végzett törzsemelést, tarkón összefűzött kezekkel. Ne lendületből dolgozz, hanem erőből. Felemelkedéskor lélegezz be, a farizmokat pedig lazítsd el a minél pontosabb kivitelezés érdekében. Legyél kitartó és ne add fel az elején a gyakorlást, hogy a kitűzött célt elérhesd!

TIPP! Ha hetente 2-3 alkalommal a szabad levegőn is futsz vagy kocogsz fél órát, azzal nem csak karcsúbb leszel, hanem az erőnléted is javul, sőt, mentálisan is jobban bírod majd a versennyel járó izgalmakat.

