Tapolca több testvérvárossal is büszkélkedhet, bár a kapcsolatok életképessége, intenzitása az elmúlt évtizedekben mindig képviselő-testület- és polgármesterfüggő volt.

Ami engem illet, több kapcsolatfelvétel tanúja is lehettem, bár megjegyzem, Tapolca polgármesterei közül csak Ács Jánosról (1998-tól volt hivatalban 2008-ban bekövetkezett haláláig) mondható el, hogy fontosnak érezte a sajtón keresztüli kommunikációt, a lakosság széles körű tájékoztatását a város külkapcsolatainak alakulásáról. Neki köszönhetően lehettem jelen huszonöt évvel ezelőtt az olasz Este várossal való ismerkedésnél. 1999 nyarán az Olaszországban élő, magyar állampolgárságú Zord Ágnes kereste meg a tapolcai városvezetést egy esetleges testvérvárosi kapcsolat létrehozásának gondolatával, konkrétan Este városát illetően. Az északolasz kisváros Veneto régióban, Padovától mintegy negyven kilométerre helyezkedik el.

Az első találkozás Este város polgármesterével (balról a második) Olaszországban. Bal szélen Ács János polgármester, jobb oldalon Császár László alpolgármester, mellette dr. Zord Ágnes, a testvérvárosi kapcsolat ötletgazdája, kezdeményezője

Fotó: Szijártó János/Napló

A megkeresést követően 1999 októberében utazott ki egy tapolcai küldöttség (Ács János polgármester, Császár László alpolgármester, Marton József önkormányzati képviselő, Szigetvári Csaba önkormányzati képviselő, Szijártó János újságíró) az estei Európa-napokra, hogy megismerjék a várost. Az első találkozás után Este és Tapolca város képviselő-testületei tárgyaltak a folytatásról, s a két város közötti testvérvárosi kapcsolat létesítéséről döntöttek. Az együttműködési megállapodást 2001. február 10-én Tapolcán, majd 2001. szeptember 29-én Estében írták alá. A folytatásban aztán számos találkozás is történt, több más mellett a 2000-es évek elején tapolcai zeneiskolai küldöttség, képzőművészeti csoport is járt Estében, sőt még magyar gasztronómiai napokat is rendeztek ebben a kedves olasz kisvárosban. A kétoldalú kapcsolat később némileg lazult, ám az elmúlt években ismét élénkülni kezdett, így idén nyáron például egy ötvenfős olasz csoportot várnak Tapolcán az ismerkedés, a testvérvárosi kapcsolat ápolása jegyében.