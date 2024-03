Bizonyára a kedves olvasó is járt már úgy, hogy bizonyos zenék hallatán lúdbőrözni kezdett. És a további fizikai tünetek között szerepelt a pulzusszám megnövekedése, a pupillák kitágulása, a testhő emelkedése, az agyat pedig elárasztotta a dopamin. Szó szerint borzongató érzés, és van benne valami eksztatikus és törzsi. Bizonyos szempontból olyan az egész, mintha csokoládéevés közben lottóznánk. Mindez azért történik, mert a zene egy ősi jutalmazási mechanizmust indít el az agyban. Az persze személy- és ízlésfüggő, hogy kinél milyen dal vagy zenemű indítja be a borzongást, és az is változó, hogy egy vidám, heroikus, esetleg szomorú dallam hívja elő a tünetegyüttest. Tény viszont, hogy az emberek fele már átélte mindezt, a másik fele viszont még reménykedhet. Mert a zene mindenkié.