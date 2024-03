Unferdorfer József kertész szerint a tavaszi metszéssel meg kell várni, amíg elmúlnak a fagyok, de amikor már megpattantak a rügyek, vége a metszési szezonnak. Egyedül a csonthéjasok, főleg a barackok esetében érdemes megvárni, amikor a nedvkeringés beindul, ez akár a virágzás kezdete is lehet. Így a vágásfelületet a növény önmaga fertőtleníti a kiszivárgó nedvével.

Most lehet legkönnyebben átalakítani, vagy kialakítani a kerteket, füvesíteni, de ilyenkor van az ideje a metszésnek, gyepszellőztetésnek is. Akinek gyümölcsfái vannak, annak a lemosó permetezésre is kell időt szakítania. Aki füvesítene, arra is van most lehetőség, így a későbbiekben már csak annyi dolga marad, hogy élvezze megújult birtoka szépségét, mélyet szippantson a virágok illatából és nagyot harapjon az érett gyümölcsökből. A meglévő növények gondozása, ritkítása éppen olyan fontos, mint az új ágyások kialakítása. Ilyenkor, tavasszal alapozhatjuk meg gondoskodásunkkal az egész éves sikert, termést.

Fotó: Gyarmati László / Napló

A téliesített növények tövéről eltávolítjuk a takarást, a fák, cserjék, évelők metszése időszerű. Elhagyhatatlan művelet, amely a gyümölcsfákat termésre sarkallja, a virágzó növényeket pedig dúsabb virágzásra. A díszfüveket is meg kell metszeni. Ügyeljünk rá, hogy minden esetben tiszta metszőollóval dolgozzunk, ha esetleg korábban olyan növényt metszettünk vele, amelynek valamilyen betegsége volt, könnyen átvihetjük azt a kert többi lakójára is. Egyszerű alkoholos oldattal fertőtleníthetünk. Cserjék, évelők metszésekor a szabály, hogy kis lépésekben haladjunk, és addig folytathatjuk a munkát, amíg a zöld, élő részt nem találjuk meg. A rózsatő 90 százalékát visszavághatjuk a tavaszi metszéskor, különben felkopaszodik. A gyeplazítás szintén aktuális, ezt gyepszellőztető géppel vagy gereblyével végezzük, majd trágyázzuk a gyepet. De a tavasz remek alkalom a fűmag elvetésére is.

A kora tavaszi időszak egyik legfontosabb tennivalója a kertben a lemosó permetezés, amely a metszést követi. A lé bőséges legyen, a permetlével szó szerint lemoshatjuk a növény ágait, törzsét, hogy megelőzzük a betegségeket.

A trágyázásról ne feledkezzünk meg, de tavasszal csak földérett trágyával, vagy komposzttal pótoljuk a szerves anyagot. Az örökzöldek, évelők, gyümölcsfák, rózsák örülnek a trágyának, a fák és cserjék a lombtrágyának, amellyel pótolható a télen elvesztett tápanyag. A fák esetében tudni kell, hogy a hajszálgyökerek a lombkorona méretének megfelelő területén helyezkednek el a földben, tehát a trágyát ne közvetlenül a fa tövéhez adjuk.

Fotó: Gyarmati László / Napló

Ha új növényeket telepítünk, választhatunk a kertészetekben konténeres kiszerelést. A műanyag edénybe ültetett növények szakszerű átültetés mellett nem sínylik meg a helyváltoztatást. Ezért az év bármely szakában ültethetők a fagyos és a nagyon meleg időt kivéve. A szabadgyökerű kiszereléssel vásárolt növények ültetésénél érdemes elővigyázatosabbnak lenni. Ezeket március vége előtt érdemes elültetnünk.

A kert szépségéért a virágok is felelnek, a hosszú ideig az ágyásokban maradó évelőkkel van a legegyszerűbb dolgunk. Az egynyáriak a nyár folyamán tovább nyílnak, de jövőre újra kell őket ültetnünk.