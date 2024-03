Egy nemrég tartott előadása kapcsán beszélgettünk Leitner Tamás méhésszel, aki négy fő termékcsoportot említ.

– A méz mellett talán legismertebb a virágpor, ami tiszta fehérjeforrás, ezért testépítők is előszeretettel fogyasztják. A másik a propolisz, melyből igen jó tinktúra készíthető, ami antibakteriális, vírus- és gombaölő hatásánál fogva az egészségre pozitívan hat. Ismerjük még a méhviaszt, amit a bútor- és cipőiparban, valamint a kozmetika területén használnak. Valamennyi termékről elmondhatjuk, hogy abszolút természetesek, egészségesek és szükségesek – hangsúlyozza a méhész.

A magyarok leginkább a folyékony mézeket kedvelik, a világos akácméz és a hársméz kimondottan javallott légúti megbetegedésekre

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szóba kerül, mennyire fontos, hogy például most, tavasz kezdetén, amikor a vírusok még támadnak, ezért a megfázás is gyakori, rendszeresen fogyasszuk ezeket a termékeket.

– A mézet nem kell bemutatni senkinek, de azt elmondani igen, hogy azért javasolt rendszeres fogyasztásuk, mert – legyen szó bármilyen fajtáról – számtalan előnyös tulajdonsággal bírnak, leginkább a vírusölő hatásukat emelem ki. Ajánlom, hogy ne a ritka egzotikumokat keressük, hanem a helyi mézeket, melyet termelőktől közvetlenül vásárolhatunk meg. Sajnos több, boltban kapható méztermék nem is termék, inkább csak mézszármazék. Pedig a méz egy olyan természetes édes termék, mely a kaptártól a felhasználásig semmilyen beavatkozáson, módosuláson nem megy át. A magyarok leginkább a folyékony mézeket kedvelik, a világos akácméz kimondottan javallott légúti megbetegedésekre, és a hársméz is igen jó ezeknél a betegségeknél. Talán emlékszünk rá, hogy a hársfa virágát a régi öregek még szedték, és a hársfateát hársfamézzel kombinálva tökéletes, természetes gyógyszert kaptak – mondja Leitner Tamás, aki egyébként leginkább az igazi, jó vegyes virágmézben hisz.

– Bennük fellelhető minden fűnek, fának a java, érdemes egész évben, lehetőség szerint nyersen fogyasztani, így szervezetünk a pozitív hatásokat folyamatosan hasznosítja – húzza alá.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A méhész többnyire az időjáráshoz igazodva ténykedik, a vándorlást is beleértve, ami a fajtamézek előállításához szükséges.

– Itt az a fontos, hogy az adott kultúráról termeltessünk adott fajta mézeket segítőtársainkkal, a méhekkel. A méhek a mézhez a feldolgozás során enzimeket adnak, olyan ez, mint amikor a tejet beoltják például joghurt- vagy kefirkultúrával. A méz nagyon sok többatomos cukrot tartalmaz, melyre szervezetünknek szüksége van, de a sima kristálycukorból nem jutunk hozzá. Feldolgozottsága viszont nem terheli a hasnyálmirigyet, a benne lévő apró virágporszemcsék biztosítanak fehérjéket, valamint oldott ásványi anyagok, nyomelemek és vitaminok is fellelhetők a mézben – emeli ki a méhész.

A másik igen hasznos méhészeti termék a virágpor, melyre a méheknek mint fehérjeforrásra van szükségük. Mindazokat az anyagokat tartalmazza, amire a szervezetnek az élet fenntartásához szüksége van.

– Itt is a vegyes virágpor az, mely sokoldalú gyógyhatása miatt értékesebb az egyszínűnél. Kiválóan hat az emésztésre, a bélműködésre, jót tesz fáradtság, sőt még depresszió ellen is. Érdemes mézzel keverve fogyasztani, így könnyebb és finomabb is – mondja a méhész. A propoliszról pedig megtudjuk, kiváló fertőtlenítő hatású, így a sebkezelésben igen hatékony.