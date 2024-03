Most, egy hónap elteltével viszont attól tartottunk, hogy már lekéstünk a látványosságról, de előbb nem volt lehetőségünk erre a kirándulásra. Azonban a rejtett völgybe érve sárga virágszőnyeg fogadott minket, a téltemető a napsütésben szinte aranyszínűre varázsolta az élénkzöld aljnövényzetet. Egy kirándulócsoportból egy idős bácsi megjegyezte, hogy régről sokkal több téltemetőre emlékszik, de azért mi ezzel is elégedettek voltunk.

Téltemető virágszőnyeg

Forrás: Horváth Gabriella

Hóvirág is volt még jócskán, habár azok már jórészt elnyíltak. A kék májvirág is szirmot bontott már, még a túraút közepén is találtunk a levéltelen kék virágokból, óvatosan kellett lépkedünk közöttük.

Májvirág

Forrás: Horváth Gabriella

Aztán akadt még zöld hunyor is, így egyszerre négyféle ritka, védett virágfajt is lencsevégre kaphattunk.

Zöld hunyor

Forrás: Horváth Gabriella

Nézelődés közben egy érdekes szerzetre bukkantunk, ami lilás színével vonta magára a figyelmünket. Egy fa tövében pillantottuk meg a növényt, amelyet egy telefonos applikáció segítségével sikerült beazonosítanunk. A kinézeténél csak a neve csigázta fel jobban a kíváncsiságunkat: kónya vicsorgó!

Kónya vicsorgó

Forrás: Horváth Gabriella

Jobban utánaolvasva megtudtuk, hogy ez egy parazitanövény, amely a fák gyökerén élősködve képes életben maradni. Sem levele, sem zöldje nincs, szárát pikkelyek borítják, csak a virága emelkedik a talaj fölé. 10-25 centiméter magas, halványpiros, levélzöld nélküli évelő növény. A virágok rovar- és szélbeporzásúak, de kedvezőtlen tavaszi időjárás esetén az avar alatt önbeporzók is lehetnek. A magvakat víz, szél és hangyák terjesztik, csak akkor csíráznak, ha egy centiméternyi távolságon belül megtalálják valamelyik gazdanövény gyökerét. Állítólag csak a tizedik életévüktől virágzanak.

Kónya vicsorgó rajzolva

Forrás: Hobbikert magazin

Kerner von Marilaun osztrák botanikus régi rajzán láthatjuk, hogy a szívógyökereivel hatol be a gazdanövénybe. Minden tápanyagát abból veszi, azaz teljes parazita.

Utólag, az előző kirándulás képeit nézegetve fény derülhetett egy rejtélyes növényhajtás személyazonosságára is: a földből kinyúló szőrös szár valószínűleg ennek a növénynek a kezdeménye volt:

Kónya vicsorgó hajtás

Forrás: Horváth Gabriella

Tehát, ha egy kónya vicsorgóval találkozunk az erdőben, nem kell mást tennünk, mint lefényképeznünk – ha akarjuk –, majd óvatosan hagyjuk el a helyszínt, hogy ne tegyünk kárt a védett növényekkel teli erdő élővilágában.