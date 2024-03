Az állatvédelmi cselekvés kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos arra kéri a lakosságot, hogy a meggondolatlan, elkapkodott vásárlás helyett gondolja végig mindenki azt, hogy egy állat tartása nem csak arra a pár napra szól, míg az ünnep tart. Egy nyúl akár tíz évig is élhet, ezért fontos szempont, tudják-e vállalni az állatorvosi költségeket, a tartásához szükséges eszközök beszerzését, a takarmányozást és a táplálást. Az élő állat időt, energiát, gondoskodást igényel egész életében. Az állatvédelmi törvény is kimondja, hogy „az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége”. Gerinces állat elhagyása, elűzése vagy kitevése pedig egyenesen bűncselekménynek számít. – Aki felelősen úgy dönt, hogy saját körülményei és lehetőségei nem teszik lehetővé egy élőlény felelős tartását, élvezheti az állatok társaságát, hiszen hazánkban számos állatkert és civil szervezet nyújt lehetőséget arra, hogy valaki nyuszit lásson, etessen, vagy a jelképes örökbefogadás élményében részesüljön, vélekedett Ovádi Péter. A kormánybiztos megjegyezte, az interneten térképen lehet tájékozódni erről, így bárki kiválaszthatja a lakóhelyéhez legközelebbi intézményt, ahol nyulakkal és egyéb állatokkal találkozhat, ünnepi programokon vehet részt. – Amennyiben felelősen döntünk, nemcsak az ünnep lesz boldog és békés mindannyiunk számára, hanem az utána következő idő is – hangsúlyozta a kormánybiztos.