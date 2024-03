– Még mindig a covidból jövünk vissza, és azt mutatják a számok, hogy nagyon erős a repülési és az utazási kedv – fogalmazott Cseh Zoltán. – Ez valószínűleg tovább erősödik az év hátralévő részében is, ami azt jelenti, hogy nagyobb lesz a kereslet, vagyis magasan maradhatnak a repülőjegyárak. Aki azonban szemfüles, az a továbbiakban is elcsíphet egy-egy jó ajánlatot.

Négyen egy euróból repülővel Milánóba

Fotó: Cseh Zoltán

Zoli szerint a népszerű úti célok között van természetesen London, ahol sok magyar lakik és dolgozik. Nagyon keresett Isztambul, vagy éppen Görögország, de Németországba és Olaszországba is sokan utaznak repülővel. Különösen népszerűek a tengerpartok.

– Télen sokan keresik az enyhébb, mediterrán vidékeket, de ezek nyáron is nagyon kedveltek.

Beszélt arról is, hogy fapados utazóként mindig keresi a legolcsóbb lehetőségeket. A hazai fapados-forradalom kirobbanásakor sokszor lehetett 290 forintos repülőjegyeket vásárolni Európa több nagyvárosába. Ez természetesen nem volt fenntartható hosszú távon, sokat változott azóta a helyzet, de, aki kitartó és rugalmas, a mai napig beleszaladhat jó ajánlatokba.

– Egyszer sikerült egy euróért négyfős retúrjegyet vásárolnom Budapestről Milánóba, ez volt a legnagyobb „sikerem”. Persze ehhez már különleges feltételeknek kellett megfelelni, de hozzájutottam a szükséges információkhoz.

Ma már nincsenek ennyire kedvező árak.

– Jelenleg 12 ezer forint körül vannak a legolcsóbb retúrjegyek. Milánóba, Riminibe, Zadarba, Tiranába, Marosvásárhelyre, vagy éppen a dániai Billundba is eljuthatunk ennyiért. Ezek jellemzően áprilisi utak, vagyis 1-1,5 hónapra előre találhatjuk a legjobb árakat.

A legjobb ajánlatok azonban folyamatosan változnak annak függvényében, hogy melyik városba repül sűrűbben fapados járat, vagy akkor is lehet alacsonyabb árú a repülőjegy, ha egy repülőtér kedvezőbb ajánlatot ad egy fapados légitársaságnak annak használatára. Az is jót tesz, ha egy helyre több társaság is repül, mert ez árversenyhez is vezethet, amiből az utas jön ki jól.

– Érdemes folyamatosan nyomon követni a lehetőségeket – jegyezte meg Zoli.

Elárulta, január végén így voltak Spanyolországban, Alicantéban. Megszűnt az egyik légitársaság egyeduralma ide, ez pedig mérsékelte az árakat. Most 40 ezer forint körüli a legolcsóbb retúr repülőjegy ebbe a mediterrán városba, de nekik sikerült még 20 ezer forintból megtenni ezt az utat. Úgy vélte, most magas az utazási kedv, és nyár végi, őszi, néha már decemberi repjegyeket is megvásárolnak, amelyeknek éppen ezért nagyon magas az áruk.

– Nem lehet pontosan megjósolni, mi lesz később, de a tapasztalat az, hogy a népszerű nyaralójáratokra is ki lehet fogni a mostaninál barátságosabb árat 3-4 hónappal az indulás előtt. Alaptörvény, hogy akkor kell megvenni a jegyet, amikor számunkra megfelelő, és később nem szabad megnézni az árakat – tanácsolta a tapasztalt utazó.

A leggyorsabban a Google repülőjegy-keresőjével kaphatunk képet az aktuális árakról. Itt akár emlékeztetőt is kérhetünk a változásokról.

– Nincs jó helyzetben a két legnagyobb európai fapados légitársaság. Az egyik a tervezettnél kevesebb repülőt tud beszerezni a gyártás lassulása miatt, a másik pedig soron kívüli karbantartások miatt kénytelen a földön tartani több gépét. Ez pedig azzal jár, hogy nem tudják teljesen kiszolgálni az igényeket, ami pedig drágítja a repülőjegyeket. Ha szabadság vagy más dolog miatt fix időpontban tudunk csak repülni, akkor bizony sokba kerülhet idén a nyaralás. Segíthet az előbb említett emlékeztető beállítása, így akár több tízezer forintot is spórolhatunk. A legjobb, ha rugalmasak vagyunk az időpont, de akár az útirány kapcsán is.

Zoli végül felhívta a figyelmet, hogy a repülőjegyek alapesetben csak egy kisebb hátizsáknyi poggyász felvitelét tartalmazzák. Ha több dolgot szeretnénk magunkkal vinni, ahhoz már pluszcsomagot kell vásárolni, ez pedig jelentősen megdrágíthatja a jegyet.

– Szem előtt kell tartani azt is, hogy az alapjegyár önmagában nem tartalmazza az általunk választott ülést, hanem az utasfelvételkor a rendszer sorsolja ki számunkra azt – hívta fel a figyelmet, tehát szerencse kérdése, hogy hova ülünk. Ha fix helyet szeretnénk, például ablak mellé, vagy az utastársunk közelébe, akkor az megint pluszköltségeket jelent. – Összefoglalva, akkor repülhetünk a legkedvezőbb áron, ha rugalmasak vagyunk az időpont és akár az útirány kapcsán is, csak egy kis hátizsákot viszünk magunkkal, illetve nem vásárolunk fix ülést vagy egyéb szolgáltatást.